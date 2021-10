Die ersten Schneeflocken in Arosa sind gefallen. Der Winter naht und somit steht auch schon bald das beliebte Arosa Humorfestival vor der Tür. Vom 9. – 19. Dezember 2021 sorgt die Jubiläumsausgabe des Arosa Humorfestivals auf 2'000 Meter über Meer für Unterhaltung und gute Stimmung. Mit Guido Cantz, Oropax, Rolf Schmid, Ingolf Lück und vielen weiteren, stehen bekannte Künstler aus der nationalen und internationalen Humor- und Kabarettszene auf der Bühne. Eröffnet wird das 30. Arosa Humorfestival durch die Berner Kultband Patent Ochsner am Mittwochabend, 8. Dezember 2021. Das gesamte Programm ist auf humorfestival.swiss ersichtlich.



Nachdem der Vorverkauf in Kombination mit einer Hotelübernachtung bereits am 9. Juni 2021 gestartet ist, beginnt heute um 08.00 Uhr der öffentliche Vorverkauf der Festivaltickets. Die Humorfestival-Tickets für die Jubiläumsausgabe sind auf ticketcorner.ch erhältlich. Wer seinen Lieblingskünstler nicht verpassen möchte, sollte so schnell wie möglich Tickets kaufen, denn viele der beliebten Vorstellungen waren in den letzten Jahren innerhalb von kurzer Zeit ausverkauft.



Auch die beliebten Event-Packages mit Übernachtung und Vorstellungsticket in den Partnerhotels sind weiterhin buchbar – teilweise auch mit Skipässen oder Wellness-Angeboten. Diese Packages sind unter humorfestival.swiss/uebernachten ersichtlich.