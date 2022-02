© Aroma Bucherer Pop-up in Paris

Bucherer Fine Jewellery baut ihre Präsenz in Frankreich aus, beginnend mit der Eröffnung von zwei Pop-up-Bereichen am Hauptstandort in Paris. Aroma Creative entwickelte für die Bucherer-Kollektionen "Peekaboo" und "The Solitaire Collection" je ein eigenständiges Store Design, welches die Philosophie der Linien anschaulich transportiert.