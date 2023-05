Komitee "Nein zum Reklamereglement"

Argumente und Kampagne: Das Komitee "Nein zum Reklamereglement" macht mobil gegen den Zwang zur Zweisprachigkeit in Biel.

Die Stadt Biel plant, ihr Reklamereglement zu revidieren. Künftig müssen Werbeplakate, die in der Stadt aufgehängt werden, zweisprachig sein. Dagegen regt sich Widerstand aus der Werbebranche. Das Komitee "Nein zum Reklamereglement" macht mobil. Das Gremium hat heute Argumente und die Kampagne "Kein Sprachenzwang in Biel". Ende des Monats läuft diese an.

Der Aussenwerbung in Biel droht Ärger. Im April hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, das seit 21 Jahren geltende Reklamereglement