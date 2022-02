Die enormen Leistungen von Spitalpersonal waren wohl noch nie so präsent wie in der heutigen Zeit. Um so wichtiger für die Solothurner Spitäler qualifiziertes Personal für ihr umfassendes Angebot an somatischen und psychiatrischen Leistungen zu finden. Für die neue Rekrutierungskampagne der soH rückt in flagranti die einzigartigen Momente in den Fokus, welche die Tätigkeiten im Spital auszeichnen. Momente der Dankbarkeit, Teamspirit und Professionalität.

Insgesamt 15 emotionale Sujets zeigen die attraktiven Arbeitsbedingungen der soH an vier Standorten in allen Bereichen der Medizin, Pflege und Administration. Mit aktuell drei geplanten Wellen bis Mitte 2022 sowie einer möglichen Verlängerung der Massnahmen bis Ende Jahr erreicht die Kampagne ihre Zielgruppe über Digital Campaigning sowie klassische Instrumente wie Plakate und DOOH Platzierung im Kanton Solothurn. Verantwortlich für das Employer Branding bei der Solothurner Spitäler AG ist Regula Roth. Fotografiert hat Tom Ulrich (fotomtina); Strategie, Konzept, Umsetzung und Media liegen in der Hand von in flagranti communication.