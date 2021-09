Greber-Probst kennt sich bestens in der Branche aus. Bereits mit 20 Jahren gründete die diplomierte Übersetzerin ihr eigenes Übersetzungsbüro. Nach 20 Jahren verkaufte die gebürtige Bielerin ihre Firma im Herbst vergangenen Jahres an Apostroph Switzerland. Sie verfügt zudem über einen Executive MBA in Integrated Management und Fachkompetenz im Digital Marketing.



Die Apostroph Group hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren zu einer Full-Service-Sprachdienstleisterin mit proprietären IT-Lösungen entwickelt. Ausser Übersetzungs- und Textservices übernimmt sie auch immer häufiger Beratungsmandate und entwickelt umfassende Konzepte im Bereich Sprachdienstleistungen. Deshalb sah sich das Unternehmen veranlasst, die Funktion Head of Marketing zu schaffen.Auf diesem Posten ist Greber-Probst für die Strategie der Marketingaktivitäten sowie deren Koordination und Abstimmung verantwortlich. Am Standort Bern betreut sie zugleich als Key Account Managerin weiterhin Kundinnen und Kunden.