Den Abschluss der Investitionsoffensive bilden aktuell zwei neue Branding-Zonen im Bahnhof Genf Cornavin, dem zweitmeist frequentierten SBB-Bahnhof der Schweiz. Der Schwerpunkt der Investitionen lag in diesem Jahr speziell auf den Ausbau von digitalen Screens in der Westschweiz, dem Wallis und dem Tessin. Besonders haben dabei die Bahnhöfe La Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Sion, Brig, Visp und Freiburg profitiert. Hinzu kamen die Neuinstallation des Adwalks mit sechs Airport ePanels im Flughafen Zürich und 120 Traffic Media Screens bei den Luganeser Verkehrsbetrieben.Alle ePanels und eBoards in den Bahnhöfen und in den Städten sind dabei programmatisch. Und das ist für das kommenden Jahr wichtig. "Wir sind überzeugt, dass Programmatic DOOH einer der Wachstumstreiber im Jahr 2022 sein wird", erklärt Holenstein. Der Manager kündigt daher weitere Investitionen bei den digitalen Werbeträgern an.