Die APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG, ist das führende Aussenwerbeunternehmen der Schweiz. Spezialisiert auf digitale und analoge Plakatangebote sowie Sonderwerbeformen an stark frequentierten Standorten auf der Strasse, in Bahnhöfen, am Point of Sale, am Point of Interest, in den Bergen sowie in und an Verkehrsmitteln und Flughäfen deckt sie alle Bereiche der Aussenwerbung ab. Ergänzt mit Mobile-Werbung, Interaktionsmöglichkeiten und Promotionen, steht APG|SGA für Qualität und Tradition kombiniert mit Innovation und will mit den besten Kommunikationslösungen im öffentlichen Raum die Menschen begeistern. Über 500 Mitarbeitende sorgen in Kontakt mit Kunden, den Behörden und der Werbewirtschaft für einen bleibenden Eindruck. Sie pflegen mit grosser Sorgfalt, technischer Kompetenz, ökologischer Verantwortung die Screens und Plakatflächen und sorgen mit höchster Präzision für erfolgreiche Werbeausstrahlungen und Aushänge in der ganzen Schweiz.