© APG|SGA

Die Weltmarktführerin in der Aussenwerbung, JC Decaux, sowie die Nr. 1 in der Schweiz, APG|SGA, haben gemeinsam ein Whitepaper erarbeitet, welches Insights über "Programmatic Digital Out of Home" bietet. Zudem werden Best-Case-Umsetzungen aus 13 Ländern gezeigt.