Neu exklusiv belegbar: Rail ePanels in der Branding-Zone Löwen-Bahnhofstrasse im Bahnhof Zürich.

Qualität statt Quantität

Neu exklusiv belegbar: Rail ePanels in der Branding-Zone Landesmuseum im Bahnhof Zürich.

Medienrunde mit Fachpresse in der TIME Lounge

„Was mir Freude macht ist, dass die Branding-Zonen frisch und modern wirken. Lässig ist auch, dass die 77 Screens kreatives Potenzial für die Präsenz von Marken schaffen. Wirkung, Farbstärke und Grösse der digitalen Werbeträger überzeugen und eignen sich gut für Bilderstories.“ Matthias Kies, Agentur, TBWA Teilen

Das Konzept der Branding-Zonen kam im Zürich Hauptbahnhof erstmals zur Anwendung. Bei der zukunftsweisenden Projektplanung ging es nebst der leistungsstarken Werbepräsenz auch darum, wirkungsvolle Branding-Effekte zu ermöglichen. An der Umsetzung waren verschiedene interne und externe Fachleute beteiligt, darunter Experten für Sicherheit, Kundenströme, Architektur, Städtebau und Logistik.160 analoge Plakatflächen wurden zurückgebaut, dies zugunsten von 77 ePanels und digitalen Cubes in stark frequentierten Passagen. Werbekunden profitieren dadurch, wie es in der APG-Mitteilung heisst, von einer exklusiven, impactvollen Präsenz. Insgesamt sechs Zonen können einzeln oder in beliebigen Kombinationen genutzt werden - dadurch ergeben sich pro Woche bis zu 2,8 Millionen Kontaktchancen. Demnächst folgen weitere Umsetzungen in Bern und Luzern., Leiter Kaufmännisches Facilitymanagement, SBB Immobilien: "Mit dem Ersatz der analogen Werbeträger durch digitale Werbeboards konnte das Ziel "Qualität vor Quantität" perfekt umgesetzt werden. Die hochwertigen digitalen Werbeträger der APG|SGA tragen prägnant zu einem einheitlichen und attraktiven Erscheinungsbild bei und ermöglichen zusätzliche Anwendungen für einen erweiterten Kundennutzen.", Projektleiter, SBB Immobilien: «Dank der partnerschaftlichen Auseinandersetzung mit den bahnbetrieblichen und werbespezifischen Erfordernissen konnten für die Branding-Zonen bahnhofspezifisch angemessene und attraktive Standorte für die Werbeflächen ermittelt und realisiert werden.", Teamleitung Portfoliomanagement Key Partner SBB, APG|SGA: "Ein Projekt dieser Grössenordnung war für alle Beteiligten ein Novum. Um das ambitionierte Timing zu erreichen, war eine detaillierte Projektorganisation und vorausschauende Kommunikation zwischen den Spezialisten erforderlich. Der zentrale Erfolgsfaktor lag in der langjährigen, divisionsübergreifenden Zusammenarbeit mit den SBB.", Leitung Logistik-Service, APG|SGA: "Unsere Logistik hat für die Branding-Zonen rund zehn Kilometer Glasfaserkabel und fast 2,5 Kilometer Stromkabel verbaut. Ein starkes Team vor Ort am Zürich Hauptbahnhof sowie ein hervorragendes logistisches Beziehungsnetz bei den SBB waren für die fristgerechte Umsetzung entscheidend.""Wenn man mit digitalen Kampagnen in kurzer Zeit hohe Reichweiten erzielen will, sind die Branding-Zonen im HB Zürich eine spannende Option. Die 77 ePanels in den Passagen bieten konstant hohe Frequenzen. APG|SGA und SBB haben dadurch eine attraktive Grundlage für digitale Werbekampagnen geschaffen. Nun sind die Werbetreibenden gefordert, den passenden Content zu kreieren."