Die APG|SGA erweitert per 1.1.2023 ihre Unternehmungsleitung und beruft Claudia Fischbacher als neue Leiterin HR. Sie folgt auf Marcel Seiler, welcher die APG|SGA nach über elf Jahren als Leiter HR auf eigenen Wunsch per Ende Jahr verlässt und in den Ruhestand tritt.