APG|SGA

Die APG|SGA hat das Exklusivrecht für drei neue doppelseitige Screens an Top-Lagen in Ascona erhalten. Diese kombinieren interaktive Städtekommunikation mit Werbebotschaften. Dank des Touchscreens können Passant:innen auf der einen Seite navigieren und erhalten so aktuelle, für sie relevante Informationen rund um Ascona. Auf der anderen Seite können Werbetreibende an besten Lagen ihre digitalen Kampagnen mit Animationen ausstrahlen.

Die neuen digitalen Werbeträger in 75-Zoll-Grösse befinden sich an drei zentralen Standorten in der Via Albarelle, Via Borgo und Via del Col