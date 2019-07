Es ist der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Per 1. August wirddie Verantwortung für das Key Account Management übernehmen. Er verfügt über mehrjährige Branchenerfahrung, breite Marktkenntnisse und Expertise in Out of Home Medien. Bei derhatte er zuerst in der Beschaffung in Zürich gearbeitet, danach war er Leiter der ehemaligen APG/SGA Mountain.Seit sieben Jahren prägt Baumann, Jahrgang 1975, als Berater das nationale Key Account Management. In dieser Zeit hat er laut Medienmitteilung die Kundenbeziehungen zu Werbe- und Media-Agenturen wie auch Direktkunden erfolgreich aus. "Die breit aufgestellte Expertise im Bereich der analogen und digitalen Aussenwerbung von Marcel Baumann wird wichtige Impulse liefern, um den wachsenden Herausforderungen im Werbemarkt zu begegnen und unsere integralen, umfassenden Out of Home Media und Mobile Advertising Lösungen noch kundennäher zu gestalten",, Leiter Werbemarkt und Mitglied der Unternehmensleitung. mir