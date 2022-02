Digitale Werbung und effektives Targeting beruhte bisher stark auf dem Einsatz von Cookies. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen, sowie die Ankündigung verschiedener Browser, ab 2023 keine 3rd-Party-Cookies mehr zuzulassen, zwingen Werbungtreibende nun dazu, nach neuen Möglichkeiten der Zielgruppenansprache zu suchen. Der Datenschutz fordert seinen Tribut.



Optimale Werbewirkung, auch ohne Cookies

CONTEXTUAL INTELLIGENCE Contextual Intelligence ermöglicht es, Anzeigen gezielt in einem relevanten Umfeld zu platzieren. In der adconsole erstellt der Digital-Advertising-Spezialist audienzz Keyword-Listen nach den Wünschen der Kunden. Damit die Werbung kontextbasiert ausgespielt werden kann, indexiert der eigens von audienzz entwickelte Crawler die redaktionellen Umfelder von Premium Websites und durchsucht sie nach definierten Keywords und analysiert den Zusammenhang, in dem sie erscheinen. So wird eine Kampagne dann in Echtzeit und im Umfeld von Artikeln ausgeliefert, die mit den Keywords übereinstimmen.

Selbst entwickelte Crawler-Technologie zum Aufspüren von Keywords

AUDIENZZ Der Digital-Advertising-Spezialist audienzz ist führender Anbieter von Premium-Umfeldern in der Schweiz. Darüber hinaus bietet audienzz eigens entwickelte Tools und Services für den gesamten digitalen Werbemarkt. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich wurde 2016 gegründet.

Contextual Intelligence geht jedoch einen Schritt weiter. Die Technologie, die dahintersteckt, durchsucht den Inhalt von Websites nicht nur auf einzelne Schlagworte, sondern analysiert auch den Zusammenhang, in dem sie erscheinen, wodurch eine präzisere Einordnung geschehen kann. Dies ermöglicht Werbungtreibenden eine punktgenaue Ausspielung ihrer Ads in einem Umfeld, welches für ihre Zielgruppe maximale Relevanz besitzt.Die Vorteile einer kontextuell ausgerichteten Werbestrategie liegen auf der Hand: Indem eine direkte Verbindung zwischen Werbung und Inhalt geschaffen wird, erreichen Werbetreibende Leserinnen und Leser, die eine hohe Affinität zum entsprechenden Thema haben und dadurch besonders empfänglich für die Werbebotschaft sind.Dadurch kann nicht nur das Engagement und die Klick-Rate der User gesteigert werden, sondern auch die Gesamtperformance der Kampagne. Kurz gesagt: Mehr Werbewirkung mit geringerem Streuverlust. Aber das ist noch nicht alles.Die Technologie funktioniert – und das macht ihre Relevanz aus – gänzlich ohne den Einsatz von Cookies. Je näher also das Ende des cookiebasierten Targetings rückt, desto bedeutsamer wird Contextual Intelligence für die Ausspielung zielgerichteter Online-Werbekampagnen.Der Digital-Advertising-Spezialist audienzz ist Vermarkter eines Portfolios von über 280 Premium Websites und positioniert sich mit einer selbst entwickelten Contextual-Intelligence-Softwarelösung als idealer Partner, um kontextbasierte Werbekampagnen aufzusetzen.Dafür wird mit dem Kunden eine Keyword-Liste definiert und der Themenbereich abgesteckt. Gleichzeitig wird auch eine allgemeine und persönliche Blacklist festgelegt, mit Hilfe derer verhindert werden kann, dass Werbebotschaften in einem potenziell schädlichen Umfeld erscheinen. Der Crawler durchsucht die redaktionellen Umfelder der Premium Websites dann auf die entsprechenden Keywords und spielt die Ads innert Minuten exakt dort aus, wo zwischen Inhalt und Werbung ein hoher kontextueller Zusammenhang besteht.Die Geschwindigkeit der Contextual-Indexierung bei audienzz hat den Vorteil, dass die Werbung im Umfeld von Artikeln erscheint, die aufgrund ihrer Aktualität eine besondere Relevanz haben und eine entsprechend hohe Anzahl an Impressions generieren. Punktgenaues Targeting wird also auch ohne den Einsatz von Cookies möglich sein – mit Contextual Intelligence.Weitere Infos zum Thema Contextual Intelligence finden Sie