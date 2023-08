zVg

Teilnehmer der Street Parade gaben zu verstehen, was sie von sexueller Belästigung halten

Die von Inhalt und Form initiierte Tattoo-Aktion "Give your Skin a Voice" hat am vergangenen Sonnabend bei der Street Parade in Zürich eine Fortsetzung gefunden. Laut Agentur war sie ein Riesenerfolg.

Die Zürcher Kreativagentur Inhalt und Form will mit der Aktion ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt setzen und konnte dafür die Stadt Züri