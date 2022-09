Auf eine Reise in die Welt des Fernsehens - in ein "TV-Wonderland" - begaben sich die Besucherinnen und Besucher der diesjährigen screen-up. Werbetreibende, Mitarbeitende von Agenturen und Medien trafen sich zum grössten Schweizer Fernsehtag. Die Gastgeber Admeira und Goldbach servierten Kaffee-Kreationen, Eis und Sandwiches in ausgefallenem Ambiente. Fazit: TV und die TV-Werbung leben.

Das "Wonderland" an der diesjährigen "Screen-up" liess keine kulinarischen Wünsche offen.

Anpfiff

Gastgeberschaft Alex Duphorn (Goldbach) und Roger Elsener (Admeira)

screen-up 2022, Backstage Regie-Raum

Backstage screen-up 2022: Jenny Bosshard

Fussball-Doku der Schweizer Nationalmannschaft (Frühjahr 2023)

Backstage screen-up 2022: Murat Yakin

Vorwärts mit Goldbach dank "Replay"

Viel Sofazeit bei CH Media

Neues aus dem Medienhaus RTL

RTL ZWEI mit "Home of Reality"

Zahlreiche Blue-Highlights

Die SevenOne-Neulancierungen

M6 und C8

Goldbach Media | screen-up 2022

Die beiden Geschäftsführer der Gastgeber,, CEO Goldbach Media (Switzerland) AG, und, CEO Admeira AG, begrüssten die Besucherinnen und Besucher mit den Worten «The Future is now. Gleich mehrere Weltpremieren gibt es im TV-Land Schweiz in diesem Jahr zu feiern». Sie spielten damit nicht nur auf viele neue TV-Programme, sondern auch auf die erweiterte Messung von TV, die Einführung der Replay Ads Anfang Oktober und ein neues TV-Planungstool an.Los ging es mit den von Admeira vermarkteten Sendern der SRG., die Gewinnerin des SRF Best Talent Gewinnerin aus Genf, eröffnete das Screening stimmgewaltig, nach kurzer Verzögerung aufgrund eines technischbedingten Stimmausfalls. Sportlich und unterhaltend durch das Screening führten die beiden SRF-Moderatorinnenund. Die Werbeauftraggeber dürfen sich auf tolle Krimi-Umfelder freuen. Im Herbst startet auf SRF, RTS und RSI die neue Eigenproduktion "Die Beschatter". Im Dezember 2022 gibt es ein Wiedersehen mit den Walliser Kult-Cops in "Tschugger". Nebst Krimis strahlt SRF die achtteilige Thriller-Serie "Der Schwarm" aus.Ein TV-Quotenhoch wird sich für die SRG-Sender Im November aufbauen. Denn sie überträgt auf ihren Sendern alle Spiele der Fussball WM live. Darüber hinaus wird SRF eine exklusive Fussball-DOK der Schweizer Fussballnationalmannschaft zeigen.verriet den Gästen vor Ort bereits erste Einblicke in die Dok. Backstage verriet der Natitrainer Horizont Swiss einige seiner seiner persönlichen Fernsehgewohnheiten. Mit einem starken Angebot wie den Wahlen 2023 beweist die SRG ihre Zuverlässigkeit bei der Information. Mit einer Live-Schaltung aus der Wandelhalle des Bundeshauses bewies die Bundeshaus-Redaktion von SRF und RTS die Kompetenz in der politischen Berichterstattung auf den Sendern der SRG.Beikann sich das Publikum auf die Rückkehr der besten Unterhaltungsserien, der renommierten französischen Dramen und der besten amerikanischen Filmen und Serien freuen. Mit einer neuen Staffel von Koh-Lanta, The Voice, Ninja Warrior und einem neuen Prime-Time-Event von Les Enfoires. Beigeht nach einer rekordverdächtigen Saison "Quotidien" nächstes Jahr in eine neue Runde. Zudem zeigt TMC 20 Dokumentarfilme und exklusive US-Serien. Reality-TV ist nach wie vor ein wichtiger Pfeiler vonfür das junge Publikum. Noch in diesem Jahr wird miteine neue Sendung zur besten Sendezeit ausgestrahlt, die eine Mischung aus Reality-TV und Sitcom ist.Nach dem diesjährigen Grosserfolg baut2023 das Thema Schwingen weiter aus und bietet zusätzlich ein vielfältiges Entertainment wie der Brand "Moviemania" mit Hollywood Action-Blockbuster, Kultklassiker, Rom-Coms, beliebten Reality Datingformaten und die besten Serien am Montagabend. Als Alternative zur Fussball WM während der Adventszeit bietet SWISS1 150 Stunden Weihnachtsmovies voller Liebe, Romantik und ganz viel Kitsch.Bei den Sendern desstehen weiterhin der regionale Service Public mit News- und Talksendungen im Fokus.Der Einstieg in die beiden Showblöcke der von Goldbach vermarkteten Sender erfolgte mit dem traditionellen Goldbach-Video. Das diesjährige Video steht ganz im Zeichen von "Replay". Im Video zeigt Goldbach Media CEO Alexander Duphorn, wie es im echten Leben aussehen würde, wenn man nach Wunsch - analog zu TV - nach Belieben auf den Spul- bzw. Pausenknopf drücken und so zusätzliche Zeit gewinnen könnte. Seine Message war unmissverständlich: TV ist und bleibt nicht nur attraktiv, sondern auch die Nummer eins, wenn es um Bewegtbild geht. Mit den Replay Ads können noch mehr Menschen erreicht werden als bisher.Der darauf folgende Showblock von CH Media wurde vonmoderiert. Auf der Bühne begrüsste der Publikumsliebling unter anderem Geschäftsführer Roger Elsener und den Schweizer Filmregisseur Michael Steiner. Bei CH Media steht die vierte Staffel von "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" bevor. Das Geheimnis um das starbesetzte Sofa ist gelüftet: Dieses Mal lädt Gastgeber Seven Joya Marleen, Baschi, Luca Hänni, Peter Reber, Anna Rossinelli und EAZ zum Tauschkonzert nach Gran Canaria ein. Die vierte Staffel startet dann im ersten Quartal 2023 auf 3+. Nach zehn Jahren Unterbruch geht CH Media zudem in eine neue Runde der Kultsendung Jung, wild & sexy». Die neue Staffel startet exklusiv auf dem Streamingdienst oneplus noch diesen Herbst.Die News aus dem Medienhaus RTL Deutschland wurden von, Deputy Head of TV & Entertainment von RTL Deutschland, und TV-Moderatorinpräsentiert. Ihre Sender wollen unterhalten, informieren und begeistern – mit den klassischen Sendern wie RTL oder VOX und mit dem Ausbau von RTL+. Dafür investiert RTL in Inhalte und in Talente. RTL baut den investigativen Bereich konsequent aus und hat hierfür ausgezeichnete Journalistinnen und Journalisten verpflichtet. Ausserdem bietet RTL beste Familienunterhaltung und setzt neben der Pflege ihrer erfolgreicher Top-Marken auf die Neuauflage beliebter Klassiker wie "Die 100.000 Mark Show" oder "Die Puppenstars", der zweiten Staffel von "Sissi" oder einer Neuauflage des TV-Events "Die Passion".Im Sport verkündet RTL, sich die NFL-Rechte gesichert zu haben. Bei VOX reicht die Bandbreite neuer Programme von Koch-Shows wie "Next Level Chef" über Factual-Formate wie «Herz an Bord» bis zu Doku-Soaps wie "Detlef goes Schlager". Haltung zeigt der Sender zum Beispiel im neuen Format "Zum Schwarzwälder Hirsch – Eine aussergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" oder in der Langzeit-Dokumentation zur Flutkatastrophe, die in Zusammenarbeit mit dem STERN entstanden ist.Als "Home of Reality" fokussiert sich RTLZWEI auf authentische und glaubhafte Formate – dazu zählen Doku-Soaps, Daily Soaps und Shows, ebenso wie informierende Dokumentationen und Reportagen. Die Werbetreibenden und die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer dürfen sich auf die Weiterführung von Klassikern wie "Die Geissens", "Die Wollnys", oder "Daniela Katzenberger" freuen. Zu den neuen Formaten, die 2022 und 2023 starten werden, zählen Familien-Soaps, Show- und Reiseformate. In der Doku "The Kelly Family – Die Reise geht weiter" gibt der berühmte Musik-Clan Einblick in ihr Leben. In "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" wird die Rollschuh-Disco der 80er wiederbelebt. Eine Wiederbelebung erfahren bei RTLZWEI auch zwei alte Erfolgsshows: Die Gameshow "Das Glücksrad» und die Rate-Comedy «Genial daneben".Bei blue Sport und blue Zoom stehen diverse Highlights auf dem Programm. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel stellen sich in "Sing it your way – Bereit für dein Talent" neue Talente den Coaches. Diese wurden exklusiv an der screen-up verkündet: Lo&Leduc, Stress und Naomi Lareine. Daneben sprachen Claudia Lässer, Roman Kilchsperger und Pascal Zuberbühler auf der Bühne auch über die Bedeutung von blue Sport als "Home of Football" und über die umfangreichen Fussball-Übertragungen, u.a. mit allen Spielen der UEFA Champions League.ProSieben lanciert mit "Love is King" eine neue Datingshow. Die Show wird ab dem 6. Oktober in der Schweiz auf ProSieben zu sehen sein. SAT.1 kündigt gleich über 15 neue Programme an. Dazu zählt etwa "Doc Caro – Einsatz mit Herz". Die Doku-Reihe startet am 29. September 2022. Dr. Carola Holzner hat alias Doc Caro ein Jahr lang mit der Kamera den Alltag in der Notaufnahme, bei Notfall-Einsätzen und im ADAC-Rettungshubschrauber hautnah begleitet. SAT.1 kündigt ein Comeback der Kult-Talkshow "Britt - der Talk" an. Talk-Moderatorin Britt Hagedorn begrüsst ab dem 24. Oktober täglich neue Gäste. Zudem hat per Anfang September das On-Air-Design von SAT.1 geändert: Der neue Claim "Es gibt noch viel zu sehen" wird durch ein Redesign stärker betont. Zentrales Element bleibt der farbige SAT.1-Ball.Zum Schluss präsentierten die französischen Sendergruppen M6 und C8 den Werbetreibenden ihre Neuheiten. Nach einer erfolgreichen Saison 2021/2022 inklusive 35-Jahre-Jubiläum des französischen Senders M6 startet die Group M6 mit diversen Neuheiten in allen Genres in die neue Saison. Auf ihren verschiedenen Kanälen hält die Group ein breites Angebot für Gross und Klein bereit. Von Unterhaltung, Familiensendungen über informative Dokumentarfilme und Originalspielfilme engagiert sich die Group M6 für gesellschaftlich relevante Themen. Zudem wird die Saison von grossen Musik-, Sport- und Humorveranstaltungen geprägt sein, die sicherlich für Aufregung sorgen werden.