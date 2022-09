© CH Media

Wenn in rund drei Wochen die OLMA startet ist FM1 wieder mittendrin. Die in den vergangenen Jahren hoch frequentierte FM1 Radio City zieht an eine neue Location. Im Waaghaus am Marktplatz in St.Gallen erwartet die Besucherinnen und Besucher ab dem 13. Oktober 2022 die gewohnt ausgelassene Stimmung während noch längeren Öffnungszeiten.