Das mehrjährige Mandat geht über die ganzheitliche Mediaberatung und -distribution hinaus und umfasst neben der Durchführung von nationalen und globalen digitalen Paid-Media-Aktivitäten unter anderem auch die strategische Beratung von Schweiz Tourismus im Rahmen der künftigen Ausrichtung des Digitalen Marketings. «Wir haben nach einem Partner gesucht, der innovative Antworten auf die komplexen Herausforderungen im digitalen Kosmos liefert und uns in allen Touchpoints der Customer Journey beraten kann. Die Verschmelzung von On- und Offline war uns hier besonders wichtig. Sir Mary hat uns mit ihrer hochwertigen Ausarbeitung und ihrem erfahrenen, disziplinübergreifenden Team überzeugt», so Alexandra Weber, Head of Digital Marketing bei Schweiz Tourismus.



"Schweiz Tourismus hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Digital Leader bewiesen. Diesen Weg zusammen mit ihnen konsequent fortzusetzen, ist aktuell eine der spannendsten Herausforderungen im Markt. Wir nehmen diese mit Freude an und schaffen mit unserer Expertise in Media Distribution sowie einem massgeschneiderten Agentur-Setup die notwendigen Rahmenbedingungen", meint Maurizio Rugghia, Mitgründer und Managing Partner bei Sir Mary.