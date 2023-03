zVg

Beatrix Morath, Country Head Schweiz von AlixPartners

Wenn es draussen noch kalt und grau ist, verzeichnen Reisebüros und Online-Travelportale seit jeher hohe Besuchszahlen. Daran können in diesem Frühjahr auch die allgemeine Teuerung sowie die Aussicht auf verzögerte Preisanpassungen bei den Nebenkosten nichts ändern: Eine grosse Mehrheit der Schweizer will, ähnlich wie die Konsumenten in anderen Ländern, 2023 sowohl im eigenen Land als auch international Urlaub machen.

Dabei sind sie laut einer aktuellen Umfrage des Beratungshauses AlixPartners in sechs Ländern sogar bereit, mehr für die Urlaubserholung aus