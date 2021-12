Otto-Group wächst deutlich - vor allem bei About You brummt das Geschäft

Aldi Suisse lanciert ab heute mit Aldi Now einen eigenen Lebensmittel-Lieferdienst an. Dabei arbeitet das Unternehmen mit dem Startup und Online-Vermittlungsplattform für Express-Kurierdienste Annanow zusammen. Zunächst ist der Service auf Zürich begrenzt, soll aber nach einer gewissen Testzeit nach und nach ausgeweitet werden.



Der Vorstoss dürfte in der Branche für Aufsehen sorgen, nicht nur weil der Dienst sogar ein eigenes Logo verpasst bekommen. Die Detailhändlerin weitet einmal mehr ihre digitalen Aktivitäten aus und wagt sich auf neues Terrain vor. "Mit unserem neuen Lieferservice gelingt uns die sinnvolle Verknüpfung eines digitalen Angebots mit unseren stationären Filialen", sagt Jérôme Meyer, Landesgeschäftsführer von Aldi Suisse.

© Aldi Suisse

Bei Aldi Suisse können Kundinnen und Kunden Waren online bestellen und nach Hause liefern lassen

© Aldi Suisse

Das Logo des Lieferdienstes

Das Angebot beruht auf zwei Säulen. Zum einen werden Waren, die bis um 11.30 Uhr bestellt werden noch am gleichen Tag bis 18 Uhr ausgeliefert. Zum anderen können Kundinnen und Kunden Waren bis zu 14 Tage bestellen. Die Auslieferung kann dann zusätzlich durch stündliche Lieferfenster von den Bestellenden gesteuert werden. "Mit der Möglichkeit auf besonders rasche Lieferung - sogar noch am selben Tag - schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden in Zürich ein neues und bequemes Einkaufserlebnis", erklärt Meyer weiter. Der Mindestbestellwert liegt übrigens bei 50 Franken, die Lieferkosten bewegen sich zwischen 4.90 und 9.90 Schweizer Franken.Ganz unvorbereitet stürzt sich Aldi Schweiz nicht in das Abenteuer. Erste Erfahrungen mit dem Online-Liefergeschäft hat der Discounter mit aldi-liefert.ch gesammelt, bei dem ausgewählte Aktionsartikel zur Heimlieferung angeboten werden. Der aktuelle Teststart dürfte aber auch in anderen Aldi-Märkten wie Deutschland beobachtet werden. Hier gibt es bisher keinen Lebensmittel-Lieferdienst des Discounters. "Zu unseren Projekten befinden wir uns im ständigen internationalen Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen – so auch zu den Erfahrungen mit aldi-now.ch", erklärt Aldi Suisse auf Nachfrage.