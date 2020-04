© Aldi Suisse Aldi Suisse bedankt sich bei den Mitarbeitenden in Pflegeheimen und bei Feuerwehren für deren Einsatz in den vergangenen Tagen

Eine Geste von Aldi Suisse zu Ostern. Der Discounter verschenkt zu den Festtagen über 20.000 Schoggi-Osterhasen an die Helfer in Pflegeheimen, sozialen Organisationen und Institutionen. Das Unternehmen will so Danke sagen für den Einsatz in den vergangenen Wochen im Kampf gegen die Corona-Pandemie.