Während seine Kollegen in der Freizeit Fussball spielen, geht der 12-jährige Mario einkaufen, putzt das Badezimmer und kocht das Abendessen: Sein Mami leidet unter Multipler Sklerose und ist auf Hilfe angewiesen. Mario ist eines von über 50'000 Kindern in der Schweiz, die sich um Angehörige mit körperlichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen kümmern müssen. Bei den sogenannten «Young Carers» handelt es sich um Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren, die regelmässig für einen oder mehrere Angehörige sorgen. Auf den Schultern dieser Kinder lastet eine hohe Verantwortung – und sie werden erst noch ihrer Kindheit beraubt.

Aktion "Kinder helfen Kinder": Via QR-Code geht es direkt auf die Spendewebseite.

Berührt vom Schicksal der pflegenden Kinder und Jugendlichen hat die 11-jährige Lara, Tochter eines Mitglieds vom Lions Club Zofingen, das Projekt "Kinder helfen Kindern" ins Leben gerufen. Sie sagt: «Ich möchte Gutes tun für Kinder, die es nicht so gut haben wie ich." Mit Hilfe der Zofinger Lions sollen 35'000 Franken für das Projekt Gottardo gesammelt werden. Dabei handelt es sich um ein Charity-Projekt des Lions Club Schweiz-Liechtenstein. Diese haben einen Spendenmarsch lanciert, der im September durch die Schweiz führen wird. Die Aktion soll die vergessenen Kinder und Jugendlichen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Das gesammelte Geld wird dafür eingesetzt, die Zusatzbelastung der kleinen Heldinnen und Helden zu lindern.Um das Projekt zu unterstützen, hat sich Lara etwas einfallen lassen: Mit Hilfe von zwei Müttern kreiert die 11-Jährige zusammen mit ihren "Gspänli" an schulfreien Nachmittagen kunstvolle Bilder. Aus den Werken werden in einem professionellen Verfahren Tischsets produziert. Spendenwillige können reine Geldbeträge spenden oder Tischsets als 2er, 4er und 8er Set erwerben. Lions-Mitglieder offerieren das benötigte Material, damit jeder Spendenfranken zu 100 Prozent ans Projekt Gottardo gehen kann. Die Spendenaktion läuft vom 1.6.2021 bis am 18.8.2021.