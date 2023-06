Derek Li Wan Po

Reto Meyer hob Yellow Mitte 2018 mit der Fusion von BSSM und WS Kommunikation aus der Taufe

Die Kreativagentur Yellow mit Sitz in Basel ist jetzt Teil der Myty Group. Damit gehören der 2020 gestarteten Gruppe insgesamt zwölf Agenturen mit mehr als 720 Mitarbeitenden an 26 Standorten in der Schweiz, Deutschland und Kroatien an.

Mit der Akquisition von Yellow wolle Myty seine Präsenz in der Nordwestschweiz festigen, heisst es in einer Mitteilung. "Der Fokus auf die Nordwe