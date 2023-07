SSP

Der 6. Pret A Manger-Store am Airport Zürich im Quartier "The Circle", landside, gilt als neuer Flagshipstore der Marke.

Der sechste Pret A Manger-Standort am Airport Zürich, eröffnet am 5. Juli, ist der neue Flagship-Store der britischen Fast-Casual-Marke in neuem Design. Betreiber der Nummer 6 im landseitigen Flughafen-Quartier „The Circle“ wie auch der 5 weiteren Flughafen-Units ist der Verkehrsgastronomie-Spezialist SSP Schweiz (The Food Travel Experts). Erst im Juni war am Gate A der 5. Store gestartet. Seit Mitte 2019 ist die britische Fast-Casual-Marke Pret A Manger (Pret) im Schweizer Markt präsent. Nicht nur mit Stores am Airport …

… zudem gibt es in Zürich City zwei weitere Stores am Hauptbahnhof und in der Löwenstrasse, ein dritter City-Store und damit der neun