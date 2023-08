zVg

Iva Bozovic (l.) und Hester Bosma

Neu in der Geschäftsleitung der Agentur TBWA\Zürich ist Iva Bozovic. Sie hat Anfang des Monats in der Rolle des Business Director den langjährigen Managing Director Danijel Sljivo abgelöst. Unterdessen ist die Beratungseinheit TBWA\Shift an den Start gegangen.

Mit der neuen Unit für Markeninnovation will die Agentur Unternehmen dabei helfen, "sich von der Masse abzuheben und die Trends zu identifizieren