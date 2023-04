Prodigious

Pascal Winkler war zwischendurch auch Head of Connect bei The Hallway in Sydney, jetzt ist er CSO bei Publicis

Die Publicis Groupe Switzerland hat ihr Führungsteam in Zürich mit Jarina Jauch als Chief People & Culture Officer und mit Pascal Winkler als Chief Strategy Officer erweitert.

Jauch war unter anderem als Personalberaterin bei der Zürcher Personalvermittlung Job Impuls tätig. In den vergangenen fast vier Jahren arbe