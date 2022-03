Marlène Betschart stösst von der Deutschen Bank Schweiz und der Bank Linth als Senior Account Director zum Team des 1993 gegründeten Dienstleisters. Sie bringt nach Agenturangaben einen grossen Erfahrungsschatz in Sachen Corporate Communications für die Finanz-, IT- und Technologiebranche mit. Frühere berufliche Stationen umfassten Mandate im Bildungs- und Konsumgütermarketing.

Betschart hat seit Anfang des Monats gemeinsam mit Reto Wilhelm die operative Führung der Agentur inne. Viertler ist seit 2005 für IT, Finanzen und Administration bei Panta Rhei PR verantwortlich und seit Januar dieses Jahres Chief of Staff."Mit diesem Schritt haben wir zwei erfahrene Profis an Bord, die wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Agentur setzen", teilt Inhaber und Geschäftsführer Wilhelm mit. "Ich freue mich über die Verstärkung, die uns Luft für weitere spannende Projekte und Kooperationen gibt."