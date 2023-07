Dentsu

Patrik Gamryd hat schlechte Nachrichten

Wie die "Netzwoche" schreibt, will die Dentsu-Tochter Merkle acht Prozent der Stellen in der Region Schweiz, Deutschland und Österreich abbauen. Darüber habe der CEO Patrik Gamryd die Beschäftigten in einer internen Mitteilung informiert.

Die "Netzwoche" schätzt, dass bei der Digitalagentur in etwa 150 Stellen gestrichen würden. Die Schweiz sei dem Memo zufolge besonders betro