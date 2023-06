zVg

Daniel Piller

Die Kommunikationsberatung Dynamics Group ist künftig auch mit einer Niederlassung in Basel vertreten. Die Eröffnung der Repräsentanz ermöglicht der Eintritt von Daniel Piller in den Partnerkreis am 1. September.

Piller berät nach Agenturangaben seit mehr als zehn Jahren Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen in den Bereichen strategische Positioni