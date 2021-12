In wenigen Tagen ist Weihnachten. Während die meisten Menschen hierzulande mit Familie und Freunden das Fest der Liebe feiern, gibt es auch in der reichen Schweiz Menschen, die sich an Weihnachten kein warmes Essen leisten können oder nicht mal ein Dach über dem Kopf haben. Damit Weihnachten auch für arme Menschen in der Schweiz ein kleines Fest wird, sorgt die Heilsarmee seit 150 Jahren. Für diesen Einsatz ist das Hilfswerk auf Spenden angewiesen. Alle Jahre wieder lanciert die Heilsarmee deshalb kurz vor Weihnachten einen grossen Streuwurf. Dieses Jahr hatten Schweizer Haushalte den durch die Agentur am Flughafen konzipierten Streuwurf in ihren Briefkästen. Die Idee ging beim letztjährigen Testversand aus fünf unterschiedlichen Konzepten als klarer Sieger hervor und wurde deshalb dieses Jahr als Grossauflage verteilt.





© zVg

© zVg

© zVg