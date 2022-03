© zVg Elco Hockey Shootout

ELCO, der Schweizer Marktführer für Heizsysteme, engagiert sich als "Official Partner Refeeres Swiss Ice Hockey" und das in allen Ligen. Dann kam Corona – leere Stadien und Spiele, die ganz ausfielen. Um von den Hockey-Fans trotzdem beachtet zu werden, entwickelte die Sanktgaller Agentur am Flughafen ein Online-Game, welches das Spiel auf dem Eis nach Hause in die warme Stube brachte.