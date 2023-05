Teads

Michalina Bialek

Die globale Mediaplattform Teads hat Michalina Bialek Anfang des Monats als Head of Enterprise Solutions an Bord geholt. Die 27-Jährige gehört in dieser Rolle auch dem Management Team des Unternehmens an.

Zu den beruflichen Stationen Bialeks zählen unter anderen Marketingmanagement-Positionen beim internationalen Beratungsunternehmen Accenture und