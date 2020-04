Über ads&figures ads&figures ist eine der führenden unabhängigen Digitalagenturen in der Schweiz. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Standort in Bern bietet nebst strategischer und konzeptioneller Beratung auch sämtliche Online Marketing Disziplinen wie Suchmaschinenwerbung, Feedoptimierung, Suchmaschinenoptimierung, Programmatic Advertising sowie Social Media Advertising an. ads&figures ist Google Premier Partner und beschäftigt 23 Mitarbeitende.

Das Wachstum der Digitalagentur geht weiter: Zwei zusätzliche Spezialisten ergänzen das Team von ads&figures. Seit Februar leitet Simon Waber das SEA-Team und baut dieses weiter aus. Mit seinem Background in der Strategie bei Tamedia und als Account Manager auf Kunden- sowie Agenturseite, bringt er die idealen Voraussetzungen dafür mit.Tom Wyss stösst ab April zur Digitalagentur. In seiner Vergangenheit hat er Erfahrungen als Projektleiter, Consultant und Digital Concepter bei mehreren namhaften Agenturen gesammelt. Zuletzt war erProjektleiter in der Marketingkommunikation der Schweizerischen Post. Der Schritt zurück ins Agenturlebensei für ihn ein bewusster Schritt vorwärts: «ads&figures zeichnet sich für die gesamte digitale Marktbearbeitung ihrer Kunden verantwortlich und bestreitet dabei innovative Weg», so Wyss.