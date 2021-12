Fünf Jahre nach der Gründung von Ads & Figures verlassen die beiden Co-Gründer Jean-Claude Zulauf und René Linder die Digitalagentur. Beide wollen sich beruflich neu orientieren, heisst es in einer Mitteilung. "Nach fünf intensiven Jahren, in denen wir von einer Kleinstagentur zu einem der führenden Player auf dem Markt geworden sind, blicke ich mit Stolz auf das Erreichte zurück und freue mich gleichzeitig auf ein neues berufliches Abenteuer", lässt sich Jean-Claude Zulauf zitieren. Ähnliche Worte findet auch René Linder: "Jetzt ist auch für mich der ideale Zeitpunkt gekommen, neue Projekte anzureissen und dort mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen."

Mitten in der Pandemie im vergangenen Jahr hat die Agentur begonnen sich neu auszurichten, um veränderte Kundenbedürfnisse besser erfüllen zu können. So arbeiten seitdem die beiden Fach-Teams - Beratung und Kanalverantwortliche - enger zusammen, um die des Omnichannelansatzes noch mehr mit Leben füllen zu können. Jetzt geht die Entwicklung noch einen Schritt weiter und die beiden Teams werden in einer neuen Unit Operations gebündelt.An der Spitze der Einheit steht künftig Ximena Barbano. Sie ist seit April 2020 bei der Agentur, leitete bis anhin das Search Engine Advertising Team und nimmt neu als COO in der Geschäftsleitung Einsitz. mir