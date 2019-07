Bereits seit Anfang des Jahres arbeiten die Teams von Admeira und Xandr zusammen und haben die technische Umstellung vollzogen. Die Herausforderung: die nahtlose Überführung der Technologien bei laufendem Geschäft. Die Umstellung schließt laut Aussage der Partner auch die Integration der diversen Bookingtools von Admeira sowie die Implementierung des Private-Marketplace-Geschäfts auf der Xandr SSP ein.



Mehr Kontrolle und Transparenz sind das Ziel. Darüber hinaus will Admeira durch die Partnerschaft mit Xandr von einer integrierten Vermarktung ihrer Online-Werbeplätze profitieren. Das Yield Management soll dabei eine Betrachtung der Nachfrage in Echtzeit ermöglichen Der programmatische Zugriff über die Xandr-SSP soll ausserdem nachhaltigen Mehrwert auch für Mediaeinkäufer schaffen, verspricht Admeira.Zukünftig soll das Angebot weiter ausgebaut werden. Angestrebt ist eine Weiterentwicklung des Vermarktungsangebots für Connected TV, klassisches Fernsehen und In-App anstreben.Die AT&T-Tochter Xandr stärkt mit der Zusammenarbeit sein Engagement in der Schweiz. Das Werbetechnologie-Unternehmen ist bereits Partner von Digital Advertising Services (Tamedia & Goldbach) sowie Audienzz und hat nach eigenen Aussagen erst kürzlich zusätzliche Ressourcen in Zürich aufgebaut.