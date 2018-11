Die Jury-Mitglieder für die 27. ADC*E Awards, der "Champions League of Creativity", sind bekannt: Vier Kreative aus der Schweiz reisen zur Jurierung nach Barcelona:, Creative Planner and Copywriter bei Serviceplan, juriert dieArbeiten der Kategorie "Integration & Innovation"., Chief Creative bei Rod Kommunikation, bewertet die eingereichten Arbeiten der Kategorie "Interactive & Mobile".(Spillmann / Creative / Direction) amtet in der Kategorie "Print & Outdoor" als Jurymitglied., Präsident des ADC Switzerland, ist Jurypräsident in der Kategorie"Graphic Design".Die Jurys treffen sich diese Woche in Barcelona, um am Freitag, 8. November 2018 über die besten kreativen Arbeiten aus ganz Europa zu diskutieren. Die Medaillen werden beider ADC*E Awards Gala am 10. November 2018 vergeben.