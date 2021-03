© ADC Switzerland

Big Mac-Popsocket_Mara Schwegler & Dominik Locher

Burger-Namen by Nico Yang & Philip Meier

Das Warteschlangen-Erlebnis by Nico Yang & Philip Meier (1)

Das Warteschlangen-Erlebnis by Nico Yang & Philip Meier (2)

Der Crave Case by Gaston Filippo & Johnny Grubenmann

Die 52 Teilnehmerteams der 14. Ausgabe des Nachwuchswettbewerbs hatten eine spannende Aufgabe des diesjährigen Hauptsponsors McDonald’s Schweiz zu bewältigen: Die neue „Mobile Order & Pay“Funktion bei der relevanten Zielgruppe bekannt zu machen und diese zu motivieren, erste Erfahrungen mit der neuen Bestell- und Bezahlfunktion der McDonald’s App zu machen.Es bleibt spannend: Alle Shortlists werden gestaffelt in dieser Woche bekannt gegeben – und darunter befinden sich auch die Gewinnerteams. Welche „Nominees“ die ADC Young Creatives Awards letztendlich abräumen, erfahren wir übermorgen Freitag.Zu gewinnen gibt es wie immer die begehrten ADC Young Creatives Awards in den Kategorien Film, Outdoor, Direct und Direct. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Young Creatives Award können zudem Mitglieder des „Young ADC“ und somit Teil des ADC Switzerland werden. Das Besondere dabei: Die Young Professionals erhalten ein „Ticket“ zum Mitjurieren bei der nächsten ADC Jurierung und entscheiden somit über die Shortlist- und Bronze- Awards am ersten Jury-Tag.Neben McDonald’s als Hauptsponsor und Briefinggeber darf sich der Veranstalter über die Unterstützung der langjährigen Sponsoren APG|SGA Out of Home Media, Blick, Post CH AG, Swissfilm Association und Keystone SDA freuen. Mediale Unterstützung erhält der bedeutende Kreativ-Nachwuchswettbewerb von den Fachmedien „persönlich“ und der „Werbewoche“. Veranstalter ist der ADC Switzerland, unterstützt vom Verband LSA Leading Swiss Agencies.