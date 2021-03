Philipp Skrabal, ADC Vize-Präsident und Jury-Chairman sagt: „Beim ADC Young Creatives Award gibt es eigentlich nur Gewinner*innen: Wer sich neben der alltäglichen Arbeit die (Frei-)Zeit nimmt, um sich für eine gute Idee zu quälen, sticht schon aus der Masse. Wer eine Nomination schafft, gehört zu den besten U30- Kreativen der Schweiz. Und mit sieben der zehn Ausgezeichneten räumten bei den Gewinner-Teams dieses Jahr besonders die Frauen ab – was für ein tolles Zeichen für die Zukunft der Branche.“ Gleich zwei Auszeichnungen gab es in der Kategorie Outdoor: Neben dem klassischen Print-Plakat wurde auch eine Idee für eine Digital-Out-of-Home-Massnahme juriert – zwei verdiente Sieger!

Siegerteam in der Kategorie Outdoor Print: All in your pocket. – Katharina Binder & Isabelle Benz

© zvg

All in your pocket. – Katharina Binder & Isabelle Benz

Siegerteam in der Kategorie Outdoor Digital: Faster Than Fast Food – Pia Chlumetzky & Tina Bloetjes

Faster Than Fast Food – Pia Chlumetzky & Tina Bloetjes - Plakate

Siegerteam in der Kategorie Film: "Lange Wartezeiten?" by Mara Schwegler & Dominik Locher "Frittes"

Das Siegerteam in der Kategorie Direct: Der Crave Case – Gaston Filippo & Johnny Grubenmann

© ADC Switzerland

Der Crave Case by Gaston Filippo & Johnny Grubenmann

Siegerteam in der Kategorie Cyber: The Fastest Fast Food_Elise Smidt & Nicole Jara Vizcardo

Die 52 Teilnehmerteams der 14. Ausgabe des Nachwuchswettbewerbs hatten eine spannende Aufgabe des diesjährigen Hauptsponsors McDonald’s Schweiz zu bewältigen: Die neue „Mobile Order & Pay“-Funktion bei der relevanten Zielgruppe bekannt zu machen und diese zu motivieren, erste Erfahrungen mit der neuen Bestell- und Bezahlfunktion der McDonald’s App zu machen.Neben McDonald’s als Hauptsponsor und Briefinggeber darf sich der Veranstalter über die Unterstützung der langjährigen Sponsoren APG|SGA Out of Home Media, Blick, Post CH AG, Swissfilm Association und Keystone SDA freuen. Mediale Unterstützung erhält der bedeutende Kreativ-Nachwuchswettbewerb von den Fachmedien „persönlich“ und der „Werbewoche“. Veranstalter ist der ADC Switzerland, unterstützt vom Verband LSA Leading Swiss Agencies.