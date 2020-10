Prototyping brands for a new era

Schweizer Slot mit Michelle Nicol und Rudolf Schürmann

Faszinierend und inspirierend ist der Fakt gesprengter Grenzen. Im Rahmen des „The Festival of Festivals“ vereint der ADCE am 6. November 2020 erstmals Keynotes, Talks und Events als digitalen Livestream-Content und zwar aus querbeet Europa. Führende Kreative und internationale Talente sprechen zum Thema: „Prototyping brands for a new era“. Der ADC Switzerland ist mit Neutral Zurich und dem Beitrag „How to strategize brands in the age of confusion“ dabei.Im Mittelpunkt des ADCE Festivals steht die Vortragsreihe mit dem Titel „Prototyping brands for a new era“, im Rahmen derer Menschen und Marken vorgestellt werden, die Prototypen entwickeln, iterieren, experimentieren und versuchen, die Welt besser zu machen. Ausserdem kommen ein Dutzend Slots, die von den nationalen Clubs mit Top-Referenten und kreativen Inhalten bespielt werden dazu. Das Programm bietet echte Insights und zeigt, wofür das ADCE Netzwerk steht und damit den Wert der europäischen Vielfalt für die gesamte Kreativbranche.Neben Deutschland, Finnland, Irland, Italien, Island, Litauen, Lettland, Österreich, Portugal, Spanien, Zypern und der Ukraine ist auch die Schweiz mit einem Slot des ADC Switzerland und demdabei.ADC Mitglieder Michelle Nicol und Rudolf Schürmann sprechen zum Thema: „Metadata, der Virus und der Zusammenbruch von konsensbasierter Realität katapultieren uns tiefer und schneller ins 21. Jahrhundert. Was heisst das für die Entwicklung von Markenstrategien? “