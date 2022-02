Geleitet wird das Projekt von ADC-Chefredakteurin, die in enger Zusammenarbeit mit Redaktion und Verlag sowie zahlreichen Autorinnen und Autoren von innerhalb und ausserhalb der Kommunikationsbranche ein hochwertiges und inspirierendes Produkt herstellen wird.Die ersten 500 Exemplare der "ADC Handelszeitung" werden noch am Abend der ADC Award Night & Party, die am Samstag, 18. Juni 2022 stattfindet, druckfrisch an die illustre Gästeschar aus der Kommunikationsbranche verteilt. Weitere 6'000 Exemplare werden der Fachzeitschrift "persönlich" beigelegt und an die Mitglieder des ADC Switzerland und des ADC of Europe verschickt. Die Artikel der "ADC Handelszeitung" werden ausserdem auch online erscheinen. Inserate können ab sofort und bis zum 1. April 2022 via info@adc.ch gebucht werden. Für Rückfragen und weitere Auskünfte steht das ADC Team zur Verfügung. Die Mediadaten sind hier erhältlich.