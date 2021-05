© zvg

Morgen Donnerstag um 17 Uhr werden die Gewinnerinnen und Gewinner der ADC Wards 2021 bekanntgegeben. Gewürdigt werden alle Bronze-, Silber-, Gold-, und Evergreen-Auszeichnungen sowie die Nominees und den Titel „Student of the year“, schreibt der ADC in einer Mitteilung. Der Stream startet um 17 Uhr MEZ auf www.adc.ch