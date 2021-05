Wer sich hier nicht finde, dürfe sich ärgern und vornehmen, es ab sofort besser zu machen, schreibt ADC Switzerland in der Medienmitteilung anlässlich der Bekanntgabe der Shortlistplätze. Wer sich hier finde aber, die oder der düre sich freuen und die Daumen für eine Auszeichnung in Form der begehrten ADC Würfel drücken. ADC Awards 2021: Alle Shortlistplätze hier im PDF auf einen Blick



"Es liegt in der Natur von Siegerpodien, dass sie nur wenigen Glücklichen Platz bieten - um so mehr jubeln dürfen die Gewinnerinnen und Gewinner der Bronze-, Silber-, Gold-, Evergreenwürfel und des Student of the Year", so Frank Bodin, Jury Chairman und Präsident des ADC Switzerland.