© Ad.X AG Moreno Cavaliere (rechts) mit Werner Baumann (links)

Werner Baumann übergibt seine im Jahr 2000 gegründete Firma in neue Hände. Die im Classified- Markt spezialisierte Ad.X AG wird per 1. Januar 2020 von Moreno und Elvira Cavaliere übernommen. Beide werden als Verwaltungsräte firmieren. Markus Bucher, langjähriger Managing Director von Publiconnect AG, wird das Unternehmen spätestens ab dem 1. März 2020 operativ als Managing Director leiten. Werner Baumann wird der Ad.X AG in Zukunft als Senior Advisor in einem Teilzeitmandat zur Verfügung stehen.