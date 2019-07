Die Führungsspitze von Ad Novum sortiert sich neu. Ende Juli hatseinen letzten Arbeitstag als CEO. Seit 2014 stand er an der Spitze des Unternehmens. Warum er geht? "AdNovum ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Gemeinsam haben wir viele Projekte erfolgreich umgesetzt und sind wichtige Innovationsschritte gegangen. Jetzt stehen neue Aufgaben an, für die es frische Ideen und externes Know-how braucht", sagt der Manager, dessen nächstes Ziel noch nicht bekannt ist. Für ihn gibt es unmittelbar noch keinen Nachfolger.Im August und September wird CFOdas Unternehmen führen. Ab Oktober steht danninterimistisch in der Verantwortung bis ein neuer CEO gefunden ist. Nickler rückt dafür in der Verwaltungsrat von Ad Novum ein. Derzeit ist er noch Partner und Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Gesellschaften der Management- & TechnologieberatungEnde September wird sich der Management- und Strategie-Berater dort aus dem operativen Geschäft zurückziehen. mir