Wolfgang Schilling ist Gründer und Chef der Ad Agents. Die Agentur ist nun auch in Zürich präsent

Für die Online- und Performance-Marketing Agentur Ad Agents ist die Schweiz ein Wachstumsmarkt. Seit der vergangenen Woche hat das Unternehmen in Zürich eine Tochtergesellschaft am Start. Ein Gespräch mit Firmengründer Wolfgang Schilling über die Motive, die Ziele und was das Ende des Third Party Cookies-Zeitalters bedeutet.