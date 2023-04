Sport 2000

Sport 2000 startet im Juni eine neue Marketingkampagne. Dabei spielt Gamification eine Rolle

Sport 2000 startet im Juni in der Schweiz eine Outdoorkampagne. 13 Marken und 65 Fachhändler werden daran teilnehmen. Dabei will die Handelsgruppe vor allem mit einem Gamification-Ansatz für Aufmerksamkeit sorgen. Die Kreation und Umsetzung sind in Zusammenarbeit zwischen dem Marketing von Sport 2000 und der Agentur Brame entstanden.

Oudoor-Sport gehört in der Schweiz auch nach Corona zu den Boom-Segmenten. Vor allem Wandern hat sich laut der Untersuchung Sport Schweiz light 2