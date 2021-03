Die visàvis AG bleibt unter Shady Ashong und Simon Schleuniger inhabergeführt und unabhängig. MACH-Geschäftsführer Dano Dreyer übernimmt neu die Funktion des Senior Beraters im visàvis-Team. Durch die Fusion entsteht eine Full-Service Agentur in den Bereichen Beratung, Digital, Kreation, Strategische Planung und Content-Produktion. Mit den vertieften Kompetenzen und dem erweiterten Leistungsspektrum ist die Agentur in der Lage, die stetig wachsenden Anforderungen an die Performance und Kreativität bestens zu erfüllen. «Wir vertiefen unsere Kernkompetenzen und gewinnen noch mehr Erfahrung in der Konzeption von Projekten und im Eventmanagement» so Shady Ashong – Mitinhaber der visàvis.



Über die Visàvis AG Die visàvis AG ist eine Schweizer Werbeagentur mit Sitz in Baden AG. Das Unternehmen wurde im Dezember 1999 gegründet. Sie bietet die gesamte Bandbreite an Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand an: Beratung: Konzeption, Strategie, Projektleitung

Kreation: Grafikdesign, Corporate Design, Video, Animation und Print

Online/Digital: Web Development, Online Marketing, Social Media, SEA, SEO, Content-Marketing, 3D-Visualisierung

Events: Konzeption, Organisation, Durchführung und Vermarktung, Event-Location "Druckerei" in Baden

Sponsoring und Medien/PR

Die MACH AG regele in diesen Zeiten der Pandemie ihre Zukunft nachhaltig, heisst es in der Mitteilung. Dank Synergien und Ergänzungen aus dem Leistungsangebot von visàvis wird den Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine langfristige Zukunft eröffnet. "Erfolge unserer Kunden langfristig sicherzustellen und dem Team gleichzeitig ein professionelles Umfeld mit Perspektive bieten zu können, hatte für uns höchste Priorität", betont MACH-Geschäftsführer Dano Dreyer.Die visàvis AG bleibt eine Full-Service-Agentur mit dem Fokus auf Beratung, Kreation, Digital und Events. Die Agentur verlässt sich dabei auch in Zukunft auf die langjährige Erfahrung und das Fachwissen ihrer kompetenten Mitarbeitenden. Ausserdem verfügt die visàvis AG über ein breites und ausgezeichnetes Netzwerk an Partnerinnen und Partnern, wie beispielsweise die Visual Now AG, welche auf 3D-Visualisierungen spezialisiert ist.