Das sind die Gewinner des Deutschen Podcast Preis

Der Komiker Kurt Krömer ist für "Feelings" mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet worden. Der 48-Jährige wird in den Beiträgen jeweils mit einem Überraschungsgast konfrontiert. Ausgezeichnet wurde "Feelings" am Donnerstagabend in Berlin in der …