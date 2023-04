Best Cars 2023

Porsche, VW und BMW fahren die meisten Siege ein, Audi geht leer aus

In der Stuttgart Messe ging am Donnerstagmittag die Verleihung der Best Cars zu Ende. Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte Auto Motor und Sport wieder der versammelten Autobranche in Präsenz ihre Zeugnisse verliehen. Traditionell bestimmen die …