© zVg Stefan Feige, Organisator und Moderator der Fachtagung Regionalprodukte HWZ

Die Corona-Krise hat der Schweizer Bevölkerung die Wichtigkeit eigener Produktionskapazitäten vor Augen geführt. Die Produzentinnen und Produzenten von Regionalprodukten leisten einen wichtigen Beitrag dazu. Auf 2.16 Milliarden ist ihr Anteil in den letzten Jahren gestiegen. Stefan Feige sagt im Interview, was die Besucherinnen und Besucher der diesjährigen Fachtagung Regionalprodukte an Spannendem erwartet.