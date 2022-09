Nächste Staffel von "Die Höhle der Löwen Schweiz" steht am Start

© zVg

Ab dem kommenden Dienstag versuchen Schweizer Jungunternehmen auf 3+ wieder, das Interesse der Investorenrunde, bestehend aus Bettina Hein, Anja Graf, Tobias Reichmuth, Roland Brack, Jürg Schwarzenbach, Patrick Mollet und Lukas Speiser, zu wecken. So viel sei schon mal verraten: Ein Unternehmen begeistert die Löwinnen und Löwen so sehr, dass sie eine noch nie dagewesene Summe investieren. Wer zieht den bisherigen Rekorddeal von 1,3 Millionen Franken an Land?